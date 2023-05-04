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Ничегошеньки 2023, 2 сезон

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Киноафиша Сериалы Ничегошеньки Сезоны Сезон 2
Bupkis
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
О чем 2-й сезон сериала «Ничегошеньки»

Во 2-м сезоне сериала «Ничегошеньки» продолжается история о вымышленной жизни Пита Дэвидсона, приземленное бытие которого удивительным образом сочетается со множеством абсурдных элементов мировосприятия главного героя. Комик и актер Пит Дэвидсон вместе с Джудой Миллер и Дэйвом Сирусом продолжает демонстрировать свою собственную жизнь, однако проект точно нельзя назвать автобиографическим. Пит попадает в забавные ситуации и мастерски выкручивается из них. Герой предстает несколько раздраженным тем, что постоянно пребывает на виду. Он живет с матерью и порой чувствует себя инфантильным.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Ничегошеньки»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
График выхода всех сериалов
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