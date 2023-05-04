В 1 сезоне сериала Bupkis представлена псевдобиография Пита Дэвидсона. Главного героя ожидает немало встреч, веселых приключений, трудностей и испытаний. Впрочем, американский актер и талантливый стендап-комик Пит Дэвидсон никогда не унывает. Он умеет мастерски справляться с любыми неурядицами. Даже когда Пит оказывается в самых неожиданных экстремальных ситуациях, выход он находит быстро, причем довольно оригинальный. Пит Дэвидсон прославился благодаря своему участию в юмористических проектах. Он принимал участие в Saturday Night Live, который выходил на канале NBC несколько десятилетий.