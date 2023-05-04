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Ничегошеньки 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ничегошеньки
Киноафиша Сериалы Ничегошеньки Сезоны Сезон 1

Bupkis
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ничегошеньки»

В 1 сезоне сериала Bupkis представлена псевдобиография Пита Дэвидсона. Главного героя ожидает немало встреч, веселых приключений, трудностей и испытаний. Впрочем, американский актер и талантливый стендап-комик Пит Дэвидсон никогда не унывает. Он умеет мастерски справляться с любыми неурядицами. Даже когда Пит оказывается в самых неожиданных экстремальных ситуациях, выход он находит быстро, причем довольно оригинальный. Пит Дэвидсон прославился благодаря своему участию в юмористических проектах. Он принимал участие в Saturday Night Live, который выходил на канале NBC несколько десятилетий.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Ничегошеньки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Волшебный момент Magic Moment
Сезон 1 Серия 1
4 мая 2023
Делай, как я говорю, а не так, как я поступаю Do as I Say, Not as I Do
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2023
Картина Picture
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2023
Криспитаун Crispytown
Сезон 1 Серия 4
4 мая 2023
Для вашего развлечения For Your Amusement
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2023
ИСО ISO
Сезон 1 Серия 6
4 мая 2023
Боргнайн Borgnine
Сезон 1 Серия 7
4 мая 2023
Покажи мне путь Show Me the Way
Сезон 1 Серия 8
4 мая 2023
График выхода всех сериалов
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