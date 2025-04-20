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Репетиция 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Репетиция
Киноафиша Сериалы Репетиция Сезоны Сезон 2

The Rehearsal 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 апреля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Репетиция»

Во 2 сезоне сериала «Репетиция» история Нэйтана Филдера продолжается. Он по-прежнему оказывает содействие людям, которые хотят подготовиться к важному разговору или сложной ситуации в своей жизни. Напомним, в предыдущем сезоне герой помогал женщине, которая готовится стать матерью и беспокоится о том, что не справится с воспитанием ребенка. Затем Нэйтан отправился в Лос-Анджелес, чтобы обучать актеров для своего шоу. После визита родителей ему пришлось отстаивать свои ценности, а после вечеринки, приуроченной ко дню рождения, герой и вовсе вынужден был пересмотреть весь свой проект.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Репетиция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Надо веселиться Gotta Have Fun
Сезон 2 Серия 1
20 апреля 2025
Звездный потенциал Star Potential
Сезон 2 Серия 2
27 апреля 2025
Код пилота Pilot's Code
Сезон 2 Серия 3
4 мая 2025
Поцелуйменя Kissme
Сезон 2 Серия 4
11 мая 2025
Вашингтон Washington
Сезон 2 Серия 5
18 мая 2025
Мой контроль My Controls
Сезон 2 Серия 6
25 мая 2025
График выхода всех сериалов
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