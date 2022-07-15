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Репетиция 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Репетиция
Киноафиша Сериалы Репетиция Сезоны Сезон 1

The Rehearsal 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Репетиция»

В 1 сезоне сериала «Репетиция» Нэйтан Филдер предоставляет людям возможность отрепетировать собственную жизнь, чтобы быть готовыми к миру, где никогда ничего не получается так, как задумываешь. Так, главный герой помогает живущему в Бруклине любителю викторин сообщить своему товарищу по команде о давнем обмане. Кроме того, Нэйтан позволяет женщине из Орегоны подготовиться к материнству, имитируя опыт воспитания ребенка от 0 до 18 лет. Пока Анжела продолжает воспитывать своего «сына», Нэйтан оказывает содействие мужчине, которому нужно подготовиться к сложному разговору.

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Репетиция» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Апельсиновый сок, без мякоти Orange Juice, No Pulp
Сезон 1 Серия 1
15 июля 2022
Наследник Scion
Сезон 1 Серия 2
22 июля 2022
Золотокопатель Gold Digger
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
Метод Филдера The Fielder Method
Сезон 1 Серия 4
5 августа 2022
Апокалипсис Apocalypto
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Притворись папой Pretend Daddy
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2022
График выхода всех сериалов
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