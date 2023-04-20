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Тайна пропавшей деревни 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Тайна пропавшей деревни
Киноафиша Сериалы Тайна пропавшей деревни Сезоны Сезон 1

Тайна пропавшей деревни 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тайна пропавшей деревни»

В 1 сезоне сериала «Тайна пропавшей деревни» московскую тележурналистку Татьяну Блоку уволил редактор. Героиня полна решимости доказать ему, что редакция много потеряла, отказавшись от такого ценного сотрудника в ее лице. Она отправляется в деревеньку Верхние Броды, где однажды утром случилось чрезвычайное происшествие — оттуда исчезли все местные жители. На местах остались деньги, ценные вещи и домашние животные, но люди будто провалились сквозь землю. Культурные и бытовые разногласия между деревенскими жителями и московской гостьей станут главной причиной огромного количества забавных ситуаций.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тайна пропавшей деревни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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