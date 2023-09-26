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Бедные Абрамовичи 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бедные Абрамовичи
Киноафиша Сериалы Бедные Абрамовичи Сезоны Сезон 1

Бедные Абрамовичи 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 14
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бедные Абрамовичи»

В 1 сезоне сериала «Бедные Абрамовичи» события разворачиваются в центральном районе Москвы, где в одной квартире живут четыре поколения еврейского семейства. И хотя поселились герои неподалеку от синагоги, от еврейских обычаев, вероисповедания и самоидентичности все они, кроме пожилой Муси Львовны, крайне далеки. Борис торгует свиным мясом и не гнушается его есть. Правда, предприниматель из него получился так себе. Его сын Давид никому не говорит о своих еврейских корнях, а супруга Алла даже не догадывается, как сильно она напоминает аидише-маму. Но жизнь Абрамовичей меняется после одного происшествия...

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Бедные Абрамовичи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 октября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 октября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
24 октября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 октября 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 ноября 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
12 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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