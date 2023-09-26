В 1 сезоне сериала «Бедные Абрамовичи» события разворачиваются в центральном районе Москвы, где в одной квартире живут четыре поколения еврейского семейства. И хотя поселились герои неподалеку от синагоги, от еврейских обычаев, вероисповедания и самоидентичности все они, кроме пожилой Муси Львовны, крайне далеки. Борис торгует свиным мясом и не гнушается его есть. Правда, предприниматель из него получился так себе. Его сын Давид никому не говорит о своих еврейских корнях, а супруга Алла даже не догадывается, как сильно она напоминает аидише-маму. Но жизнь Абрамовичей меняется после одного происшествия...