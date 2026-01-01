Постеры сериала «Бедные Абрамовичи»

Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году

Полковник, который 40 лет проработал в разведке, нашел одну слабую сцену со Штирлицем: «Она кажется невероятной»

Этот сериал HBO так и остался в тени «Игры престолов»: а ведь на 3 сезона у него не было ни одной слабой серии

В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины

«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты

Закручено не хуже детектива НТВ: эта четырехсерийная мелодрама затянет с первых минут — событий хватило бы и на большой сериал

Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»

Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино

Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом

«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно