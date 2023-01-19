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Фандорин. Азазель 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Фандорин. Азазель
Киноафиша Сериалы Фандорин. Азазель Сезоны Сезон 1

Фандорин. Азазель 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фандорин. Азазель»

В 1 сезоне сериала «Азазель» события разворачиваются в Петрограде 2023 года. Революции не было, большевикам не удалось прийти к власти, и страной руководит царь Николай III. 20-летний Эраст Фандорин становится детективом. Сначала ему поручают не самую интересную работу, но вскоре молодой человек узнает о странном происшествии. Владелец нефтепроводной фирмы, молодой олигарх, стреляет себе в голову в центре Петрограда на глазах у изумленных людей. Совершение суицида попадает на запись видеокамеры робота-городового. Эраст догадывается, что дело запутаннее, чем кажется, и принимается за расследование.

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Список серий 1-го сезона сериала «Фандорин. Азазель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
2 февраля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
9 февраля 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
23 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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