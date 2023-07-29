Меню
Фандорин. Азазель
Есть ли жизнь после книг: 10 свежих сериалов, которые пережили свой первоисточник
Этим летом зрители увидят новые сезоны «Благих знамений» и «Пищеблока», сюжеты которых развиваются после оригинальных событий книг.
Написать
29 июля 2023 03:30
10 новых остросюжетных детективов, которые вы посмотрите на одном дыхании
История о реальном маньяке, приквел «Майора Грома», сериал от создателей «Достать ножи» и многое другое.
Написать
2 марта 2023 18:00
«Фандорин. Азазель»: сюжет, актеры, отзывы о сериале
Рассказываем, где и как снимали главный российский сериал января.
Написать
27 января 2023 16:42
Молодой Эраст Фандорин проявляет смекалку в новом трейлере сериала «Азазель»
Шоу о приключениях знаменитого детектива в альтернативной вселенной выйдет на следующей неделе.
Написать
12 января 2023 09:59
Первое дело выдающегося русского сыщика: вышел трейлер сериала «Фандорин. Азазель»
Премьера фантастической адаптации романов Бориса Акунина состоится в январе.
Написать
22 декабря 2022 10:03
«Кинопоиск» объявил даты выхода сериалов «Азазель», «Конец света» и других проектов
Все ожидаемые проекты зрители смогут увидеть в ближайшие месяцы.
Написать
13 октября 2022 10:08
