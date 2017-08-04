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Самый сильный курьер 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Самый сильный курьер
Киноафиша Сериалы Самый сильный курьер Сезоны Сезон 1

Choigang baedalkkun 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 16
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самый сильный курьер»

В 1 сезоне сериала «Самый сильный курьер» в центре событий оказывается юноша, который устраивается в службу доставки курьером. Вместе с ним в компании работает молодая девушка, которая сразу привлекает внимание главного героя. Она испытывает трудности с финансами и постоянно берет дополнительные смены. А вот на парней совершенно не находит времени в своем плотном рабочем графике. Но Чхве Кан Су полон решимости завоевать ее сердце. Они начинают конкурировать между собой. Амбициозный Чхве Кан Су стремительно взлетает вверх по карьерной лестнице. Придя в транспортную компанию, он и не догадывался, что со временем возглавит ее...

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Самый сильный курьер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 августа 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 августа 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
11 августа 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 августа 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
19 августа 2017
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2017
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
26 августа 2017
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
1 сентября 2017
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
2 сентября 2017
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
8 сентября 2017
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
9 сентября 2017
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
15 сентября 2017
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
16 сентября 2017
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
22 сентября 2017
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
23 сентября 2017
График выхода всех сериалов
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