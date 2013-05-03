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Маникюрный салон «Париж» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Маникюрный салон «Париж»
Киноафиша Сериалы Маникюрный салон «Париж» Сезоны Сезон 1

Nail Shop Paris 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маникюрный салон «Париж»»

В 1 сезоне сериала «Маникюрный салон «Париж» молодой писательнице-фантасту Хон Ё Джу приходится примерять на себя роль (и костюм) мужчины, чтобы Муза вновь посещала ее. Для этого девушка вынуждена работать в маникюрном салоне Nail Shop Paris. В этом модном заведении служат только обаятельные молодые люди, которые оказывают клиентам услуги по маникюру и педикюру. У каждого молодого человека за плечами своя романтическая история. Двое горячих конкурентов, гендерная интрига и, конечно, любовь – в салоне кипят нешуточные страсти. А это именно та атмосфера, которая нужна Хон Ё Джу, чтобы поймать вдохновение.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Маникюрный салон «Париж»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
3 мая 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
28 июня 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 июля 2013
График выхода всех сериалов
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