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Маникюрный салон «Париж»
Сезоны
Маникюрный салон «Париж», список сезонов
Nail Shop Paris
18+
Год выпуска
2013
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
MBC
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
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5.8
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Список сезонов сериала «Маникюрный салон «Париж»»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
3 мая 2013 - 5 июля 2013
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