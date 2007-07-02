Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Первое кафе «Принц» 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Первое кафе «Принц»
Киноафиша Сериалы Первое кафе «Принц» Сезоны Сезон 1

Kapi Peurinseu 1hojeom 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 17
Продолжительность сезона 19 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первое кафе «Принц»»

В 1 сезоне сериала «Первое кафе «Принц» в жизни Ын-чхан было немного беззаботных дней. В 16 лет она взяла на себя полную ответственность за обеспечение семьи — матери и младшей сестры. Привычка к роли добытчицы воспитала в девушке мужские черты, и она стала одеваться и вести себя как юноша. Поначалу Хан-гюль тоже решил, что перед ним парень. А у него свои трудности, но далеко не финансовые. Бабушка постоянно хочет, чтобы он нашел себе жену, что совсем не входит в планы молодого человека. И тогда в голове Хан-гюля рождается план. Отпугнуть потенциальных невест можно, сообщив им о том, что в сексуальном плане его больше интересуют мужчины.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Первое кафе «Принц»» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая чашка First Cup
Сезон 1 Серия 1
2 июля 2007
Вторая чашка Second Cup
Сезон 1 Серия 2
3 июля 2007
Третья чашка Third Cup
Сезон 1 Серия 3
9 июля 2007
Четвертая чашка Fourth Cup
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2007
Пятая чашка Fifth Cup
Сезон 1 Серия 5
16 июля 2007
Шестая чашка Sixth Cup
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2007
Седьмая чашка Seventh Cup
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2007
Восьмая чашка Eighth Cup
Сезон 1 Серия 8
24 июля 2007
Девятая чашка Ninth Cup
Сезон 1 Серия 9
30 июля 2007
Десятая чашка Tenth Cup
Сезон 1 Серия 10
31 июля 2007
Одиннадцатая чашка Eleventh Cup
Сезон 1 Серия 11
6 августа 2007
Двенадцатая чашка Twelfth Cup
Сезон 1 Серия 12
7 августа 2007
Тринадцатая чашка Thirteenth Cup
Сезон 1 Серия 13
13 августа 2007
Четырнадцатая чашка Forteenth Cup
Сезон 1 Серия 14
14 августа 2007
Пятнадцатая чашка Fifteenth Cup
Сезон 1 Серия 15
20 августа 2007
Шестнадцатая чашка Sixteenth Cup
Сезон 1 Серия 16
21 августа 2007
Финальная чашка Final Cup
Сезон 1 Серия 17
27 августа 2007
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше