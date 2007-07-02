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Киноафиша Сериалы Первое кафе «Принц»
Первое кафе «Принц» (2007 - 2007) Kapi Peurinseu 1hojeom 16+
Год выпуска 2007
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал MBC
Продолжительность 19 часов 50 минут
В ролях
В ролях
Кон Ю
Кон Ю
Ким Ён-ок
Ким Джэ-ук
Ким Чхан-ван
Юн Ын-хе
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Первое кафе «Принц» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 17 эпизодов
 
Кадры из сериала
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