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Скоро в прокате "Дитя тьмы: Первая жертва"
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Первое кафе «Принц»
Первое кафе «Принц» (2007 - 2007)
Kapi Peurinseu 1hojeom
16+
драма
комедия
мелодрама
Год выпуска
2007
Страна
Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
MBC
Продолжительность
19 часов 50 минут
В ролях
В ролях
Кон Ю
Ким Ён-ок
Ким Джэ-ук
Ким Чхан-ван
Юн Ын-хе
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2007,
17 эпизодов
Кадры из сериала
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