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Kapi Peurinseu 1hojeom season 1 watch online

Kapi Peurinseu 1hojeom season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Kapi Peurinseu 1hojeom Seasons Season 1
Kapi Peurinseu 1hojeom 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 2 July 2007
Production year 2007
Number of episodes 17
Runtime 19 hours 50 minutes
"Kapi Peurinseu 1hojeom" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Первое кафе «Принц» в жизни Ын-чхан было немного беззаботных дней. В 16 лет она взяла на себя полную ответственность за обеспечение семьи — матери и младшей сестры. Привычка к роли добытчицы воспитала в девушке мужские черты, и она стала одеваться и вести себя как юноша. Поначалу Хан-гюль тоже решил, что перед ним парень. А у него свои трудности, но далеко не финансовые. Бабушка постоянно хочет, чтобы он нашел себе жену, что совсем не входит в планы молодого человека. И тогда в голове Хан-гюля рождается план. Отпугнуть потенциальных невест можно, сообщив им о том, что в сексуальном плане его больше интересуют мужчины.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8.1 IMDb

"Kapi Peurinseu 1hojeom" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
First Cup
Season 1 Episode 1
2 July 2007
Second Cup
Season 1 Episode 2
3 July 2007
Third Cup
Season 1 Episode 3
9 July 2007
Fourth Cup
Season 1 Episode 4
10 July 2007
Fifth Cup
Season 1 Episode 5
16 July 2007
Sixth Cup
Season 1 Episode 6
17 July 2007
Seventh Cup
Season 1 Episode 7
23 July 2007
Eighth Cup
Season 1 Episode 8
24 July 2007
Ninth Cup
Season 1 Episode 9
30 July 2007
Tenth Cup
Season 1 Episode 10
31 July 2007
Eleventh Cup
Season 1 Episode 11
6 August 2007
Twelfth Cup
Season 1 Episode 12
7 August 2007
Thirteenth Cup
Season 1 Episode 13
13 August 2007
Forteenth Cup
Season 1 Episode 14
14 August 2007
Fifteenth Cup
Season 1 Episode 15
20 August 2007
Sixteenth Cup
Season 1 Episode 16
21 August 2007
Final Cup
Season 1 Episode 17
27 August 2007
TV series release schedule
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