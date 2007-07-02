В 1 сезоне сериала «Первое кафе «Принц» в жизни Ын-чхан было немного беззаботных дней. В 16 лет она взяла на себя полную ответственность за обеспечение семьи — матери и младшей сестры. Привычка к роли добытчицы воспитала в девушке мужские черты, и она стала одеваться и вести себя как юноша. Поначалу Хан-гюль тоже решил, что перед ним парень. А у него свои трудности, но далеко не финансовые. Бабушка постоянно хочет, чтобы он нашел себе жену, что совсем не входит в планы молодого человека. И тогда в голове Хан-гюля рождается план. Отпугнуть потенциальных невест можно, сообщив им о том, что в сексуальном плане его больше интересуют мужчины.