Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Истерия! 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Истерия!
Киноафиша Сериалы Истерия! Сезоны Сезон 1

Hysteria!
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Истерия!»

В 1 сезоне сериала «Истерия!» события разворачиваются в конце 80-х годов прошлого столетия, во времена массовой истерии Америки, связанной с сатанизмом. Когда исчезает защитник университетской команды, хэви-метал-группа решает воспользоваться повсеместным интересом к оккультизму и создать репутацию сатанинской метал-группы. Все меняется после того, как в городе происходит серия таинственных убийств и похищений. Сообщения о «сверхъестественной активности» привели к тому, что среди американцев начинается охота на ведьм с кожаными шипами. Главные герои оказываются в зоне риска.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Истерия! График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
18 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
18 октября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2024
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше