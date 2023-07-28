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Этот дурак 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Этот дурак
Киноафиша Сериалы Этот дурак Сезоны Сезон 2

This Fool
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Этот дурак»

Во 2-м сезоне сериала «Этот дурак» Луис идет на все, чтобы избежать искупления своих прошлых грехов. Он наконец оканчивает школу для бывших преступников и надеется зажить новой жизнью, не расплатившись по старым счетам. Хулио не слишком доволен выбором крестной матери для Эйдена, но его мнение никто уже давно не учитывает. Гораздо важнее для немолодого панка сейчас – принять важное решение о своем собственном будущем. Но вместо этого герой помогает министру Пейну обхаживать пару разорившихся миллиардеров, которые пытаются перезапустить свой бизнес. Он надеется заработать на этом пару тысяч.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Этот дурак График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Петух The Rooster
Сезон 2 Серия 1
28 июля 2023
Клайд & Клайд, Часть 1 Clyde & Clyde, Pt. 1
Сезон 2 Серия 2
28 июля 2023
Клайд & Клайд, Часть 2 Clyde & Clyde, Pt. 2
Сезон 2 Серия 3
28 июля 2023
Почувствуй Пейн Feel the Payne
Сезон 2 Серия 4
28 июля 2023
Прекрати это дерьмо Cut the Shit
Сезон 2 Серия 5
28 июля 2023
Невидимые люди Los Personas Invisables
Сезон 2 Серия 6
28 июля 2023
Большое дело The Big Deal
Сезон 2 Серия 7
28 июля 2023
Более крупный мужчина The Bigger Man
Сезон 2 Серия 8
28 июля 2023
И твоя депрессия тоже Y Tu Depression Tambien
Сезон 2 Серия 9
28 июля 2023
Два гребаных неудачника Two Fuckin' Losers
Сезон 2 Серия 10
28 июля 2023
График выхода всех сериалов
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