Во 2-м сезоне сериала «Этот дурак» Луис идет на все, чтобы избежать искупления своих прошлых грехов. Он наконец оканчивает школу для бывших преступников и надеется зажить новой жизнью, не расплатившись по старым счетам. Хулио не слишком доволен выбором крестной матери для Эйдена, но его мнение никто уже давно не учитывает. Гораздо важнее для немолодого панка сейчас – принять важное решение о своем собственном будущем. Но вместо этого герой помогает министру Пейну обхаживать пару разорившихся миллиардеров, которые пытаются перезапустить свой бизнес. Он надеется заработать на этом пару тысяч.