This Fool 2022 - 2023, season 2

This Fool season 2 poster
This Fool
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 28 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 50 minutes
"This Fool" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Этот дурак» Луис идет на все, чтобы избежать искупления своих прошлых грехов. Он наконец оканчивает школу для бывших преступников и надеется зажить новой жизнью, не расплатившись по старым счетам. Хулио не слишком доволен выбором крестной матери для Эйдена, но его мнение никто уже давно не учитывает. Гораздо важнее для немолодого панка сейчас – принять важное решение о своем собственном будущем. Но вместо этого герой помогает министру Пейну обхаживать пару разорившихся миллиардеров, которые пытаются перезапустить свой бизнес. Он надеется заработать на этом пару тысяч.

Series rating

7.4
Rate 13 votes
7.6 IMDb

This Fool List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
The Rooster
Season 2 Episode 1
28 July 2023
Clyde & Clyde, Pt. 1
Season 2 Episode 2
28 July 2023
Clyde & Clyde, Pt. 2
Season 2 Episode 3
28 July 2023
Feel the Payne
Season 2 Episode 4
28 July 2023
Cut the Shit
Season 2 Episode 5
28 July 2023
Los Personas Invisables
Season 2 Episode 6
28 July 2023
The Big Deal
Season 2 Episode 7
28 July 2023
The Bigger Man
Season 2 Episode 8
28 July 2023
Y Tu Depression Tambien
Season 2 Episode 9
28 July 2023
Two Fuckin' Losers
Season 2 Episode 10
28 July 2023
TV series release schedule
