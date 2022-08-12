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Этот дурак 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Этот дурак
Киноафиша Сериалы Этот дурак Сезоны Сезон 1

This Fool
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Этот дурак»

В 1 сезоне сериала «Этот дурак» в центре повествования оказывается немолодой панк Хулио Лопес. Несмотря на то что мужчина давным-давно преодолел переходный возраст, он по-прежнему ведет себя как подросток – рок-музыкант, бунтарь и… маменькин сыночек. Хулио продолжает жить в родительском доме, играет на гитаре в папином гараже, наслаждается маминой стряпней и не хочет ничего менять. Он любит раздавать всем вокруг «полезные советы», не замечая, какой жалкой выглядит его собственная жизнь. Но все меняется, когда Хулио решает стать волонтером в фонде реабилитации бывших преступников.

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Список серий сериала Этот дурак График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Шторм приближается A Storm is Coming
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2022
Путасос Putazos
Сезон 1 Серия 2
12 августа 2022
Эмоциональный Тимоти Emotional Timothy
Сезон 1 Серия 3
12 августа 2022
И твой Хулио тоже Y Tu Julio También
Сезон 1 Серия 4
12 августа 2022
Сэнди говорит Sandy Says
Сезон 1 Серия 5
12 августа 2022
Лодки Los Botes
Сезон 1 Серия 6
12 августа 2022
Действуй или проваливай Sh*t or Get Off the Pot
Сезон 1 Серия 7
12 августа 2022
Дьявол заставил меня сделать это The Devil Made Me Do It
Сезон 1 Серия 8
12 августа 2022
К черту богатых F*ck the Rich
Сезон 1 Серия 9
12 августа 2022
Новый старт A Fresh Start
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2022
График выхода всех сериалов
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