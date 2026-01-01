Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Этот дурак Места съёмок

Места и даты съемок сериала Этот дурак

Основные места съемок сериала Этот дурак

  • Лос-Анджелес, Калифорния, США
Финал был не финалом? В Сети уверены, что ещё 10 потеряшек-серий 5 сезона «Первого отдела» выйдут летом — аргументы железные
Про его Казанову забудете сразу: всего одна роль Хабарова затмит любого любимчика дам из сериалов
Один точно — на разрыв аорты: эти 3 любовных сериала турдизи вы могли пропустить
Диктатура, чума и дьявол: эти 4 советских сказки зря показывали детям – в 2026 году они пугают даже взрослых
Его талант, его душевный жар заслужили скромный… тест: угадаете хотя бы 3/5 фильмов с Мироновым по одной строчке из песни?
«Танцуют все!» и не только: эти 10 реплик из кинохитов СССР цитируют чаще всего — найдете в топе свою любимую фразу?
Сон Джин-У в бандитском Петербурге! ИИ нашел «российский ответ» хитовому «Поднятию уровня»: «52 серии за два дня. Взахлеб»
«Первый шедевр России»: скандального «Мастера и Маргариту» в США полюбили сильнее, чем главные русские фильмы о войне
«Поймет даже карапуз»: забытый советский детектив оказался круче хваленого западного «Шерлока» – всего 3 серии на 200 минут
Этот проект не зря называют наследником Гая Ричи из-за нереально захватывающего сюжета: о чем сериал «Голяк»
«Худший проект от Marvel» — так говорят вовсе не о «Женщине-Халке»: у этого фильма буквально нет ни одного фаната
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше