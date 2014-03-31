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Самара 2 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Самара 2
Киноафиша Сериалы Самара 2 Сезоны Сезон 1

Самара 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Самара 2»

В 1 сезоне сериала «Самара-2» приключения молодого врача Олега Самарина и его коллег продолжаются. Олег по-прежнему работает фельдшером и оказывает помощь пациентам на машине скорой помощи. При этом в личной жизни у герои произошли большие изменения: его супруга Ольга решила оставить семью и упала в объятия к успешному адвокату, прихватив с собой маленькую дочку Настю. Его давняя подруга Лена забеременела, а неприятелю Сенцову удалось выкрутился из неприятностей. Он отделался условным сроком, вышел на свободу и даже нашел работу в частной клинике. Тем временем в больницу, где работает Самара, приходят новые сотрудники.

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Список серий 1-го сезона сериала «Самара 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2014
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2014
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2014
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2014
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 апреля 2014
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 апреля 2014
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2014
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2014
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 апреля 2014
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 апреля 2014
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 апреля 2014
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 апреля 2014
График выхода всех сериалов
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