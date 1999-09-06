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Досье детектива Дубровского 1999, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Досье детектива Дубровского
Киноафиша Сериалы Досье детектива Дубровского Сезоны Сезон 1

Досье детектива Дубровского 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 17
Продолжительность сезона 14 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Досье детектива Дубровского»

В 1 сезоне сериала «Досье детектива Дубровского» частный сыщик Роман Дубровский, в прошлом агент МУРа, невольно вовлечен в ужасную политическую игру, которая затрагивает интересы важных людей. ФСБ убеждены, что он виновен в гибели людей. Чтобы доказать свою непричастность, Дубровскому предстоит приложить немало усилий. Пока за ним охотится разъяренная преступная группировка, занимающаяся подделкой денежных купюр. Роману почти в одиночку приходится оказывать сопротивление могущественному преступному синдикату. Он играет с бандитами в «кошки-мышки», узнает их тайны и помогает прелестным женщинам.

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Досье детектива Дубровского» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Частное правосудие. Дубровский
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 1999
Друзья и враги
Сезон 1 Серия 2
TBA
Маша
Сезон 1 Серия 3
TBA
Магические знаки
Сезон 1 Серия 4
TBA
Загнанный
Сезон 1 Серия 5
TBA
Дебют взломщика
Сезон 1 Серия 6
TBA
Тактика отчаяния
Сезон 1 Серия 7
TBA
Герои и битвы
Сезон 1 Серия 8
TBA
Цена головы
Сезон 1 Серия 9
TBA
Кто есть ху?
Сезон 1 Серия 10
TBA
Прозерпина, богиня тьмы
Сезон 1 Серия 11
TBA
Смерть Мефодия
Сезон 1 Серия 12
TBA
Тайна двух Иринарховых
Сезон 1 Серия 13
TBA
Черные флюиды
Сезон 1 Серия 14
TBA
Закон выживания
Сезон 1 Серия 16
TBA
Тень догоняет
Сезон 1 Серия 17
TBA
Собственное лицо
Сезон 1 Серия 18
TBA
График выхода всех сериалов
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