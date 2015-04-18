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Дудочка крысолова 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Дудочка крысолова
Киноафиша Сериалы Дудочка крысолова Сезоны Сезон 1

Дудочка крысолова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дудочка крысолова»

В 1 сезоне сериала «Дудочка крысолова» в элитном ночном заведении обнаружили труп модели Микаэлы Костиной. В то время как в клуб приходят сотрудники правоохранительных органов и частные сыщики Макар Илюшин и Сергей Бабкин, другая работница клуба Алла Рокунова убегает. Детективы уверена, что она может быть связна с гибелью Микаэлы. А быть может, девушка испугалась за свою жизнь, ведь Микаэла – уже вторая убитая модель в этом месте. И у Микаэлы и у первой жертвы в крови нашли следы токсического вещества, которое используется при травле крыс. Передозировка этим препаратом может привести к летальному исходу.

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Список серий 1-го сезона сериала «Дудочка крысолова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2015
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2015
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2015
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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