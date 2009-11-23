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Дом кувырком 2009, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Дом кувырком
Киноафиша Сериалы Дом кувырком Сезоны Сезон 2

Дом кувырком 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Дом кувырком»

Во 2 сезоне сериала «Дом кувырком» история отца-одиночки Андрея Тихомирова продолжается. Он при помощи своих приятелей Жорика и Димы продолжает улаживать проблемы дочерей и оттачивать навыки в ведении домашнего хозяйства. Соня выигрывает два билета на выступление рок-группы «Чайф». Девочке нужно принять непростое решение: кто из большой семьи заслуживает того, чтобы отправиться туда вместе с ней. А Жора собрался и сам выступить в юмористическом клубе. В его мечтах он триумфально всходил на сцену и слышал, как зал рукоплещет ему. Но вскоре мужчине пришлось разочароваться в профессии комика.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Дом кувырком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Новый имидж дяди Димы
Сезон 2 Серия 1
23 ноября 2009
Заклятая подруга
Сезон 2 Серия 2
24 ноября 2009
Мой папа — дезинсектор
Сезон 2 Серия 3
25 ноября 2009
Чуть помедленнее, пони!
Сезон 2 Серия 4
26 ноября 2009
Рекламный Рок-н-Ролл
Сезон 2 Серия 5
27 ноября 2009
Жора строгого режима
Сезон 2 Серия 6
30 ноября 2009
Три плюс три
Сезон 2 Серия 7
1 декабря 2009
Кризис среднего возраста
Сезон 2 Серия 8
2 декабря 2009
Дела амурные
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2009
Заложники тумана
Сезон 2 Серия 10
4 декабря 2009
Дядьки — матери
Сезон 2 Серия 11
7 декабря 2009
Магазинная воровка
Сезон 2 Серия 12
8 декабря 2009
Если вдруг оказался друг
Сезон 2 Серия 13
9 декабря 2009
Аста ла виста, папа!
Сезон 2 Серия 14
10 декабря 2009
Возвращение блудного медведя
Сезон 2 Серия 15
11 декабря 2009
Поцелуй из прошлого
Сезон 2 Серия 16
14 декабря 2009
Положись на меня, детка
Сезон 2 Серия 17
15 декабря 2009
Умнице фортуне сегодня не до вас. Часть 1
Сезон 2 Серия 18
16 декабря 2009
Умнице фортуне сегодня не до вас. Часть 2
Сезон 2 Серия 19
17 декабря 2009
Чайфовый вечер
Сезон 2 Серия 20
18 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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