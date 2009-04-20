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Дом кувырком 2009 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дом кувырком
Киноафиша Сериалы Дом кувырком Сезоны Сезон 1

Дом кувырком 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дом кувырком»

В 1 сезоне сериала «Дом кувырком» отец-одиночка Андрей Тихомиров принял ответственное решение. Он героически отказался от помощи своей родительницы, которая присматривала за внучками, и собрался справляться со всеми проблемами самостоятельно, как настоящий мужчина. Однако Андрей не представлял, с какими трудностями столкнется. Воспитание трех дочерей разного возраста стало настоящим испытанием для Тихомирова. Он заручается поддержкой своих верных товарищей – Димы и Жорика. Дима с Жорой меняют подгузники и улаживают конфликт Сони с ее младшей сестрой. Девочка не хочет делить с ней свою спальню.

Рейтинг сериала

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3.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Дом кувырком» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Первый день вместе
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2009
Полный нокаут
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2009
Возвращение бабушки
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2009
На рыбалку
Сезон 1 Серия 4
23 апреля 2009
Папа вернулся
Сезон 1 Серия 5
24 апреля 2009
Бурная ночь
Сезон 1 Серия 6
27 апреля 2009
Первый раз в первый класс
Сезон 1 Серия 7
28 апреля 2009
Девушка лучшего друга
Сезон 1 Серия 8
29 апреля 2009
3:0 в пользу папы
Сезон 1 Серия 9
30 апреля 2009
Первое свидание
Сезон 1 Серия 10
1 мая 2009
Тихомиров продакшн
Сезон 1 Серия 11
4 мая 2009
Сестринская любовь
Сезон 1 Серия 12
5 мая 2009
Почти любовная история
Сезон 1 Серия 13
6 мая 2009
Сюрприз для Жоры
Сезон 1 Серия 14
7 мая 2009
Ветряная, но не мельница
Сезон 1 Серия 15
8 мая 2009
Самоволочка
Сезон 1 Серия 16
11 мая 2009
Шоу или бизнес?
Сезон 1 Серия 17
12 мая 2009
Кумир
Сезон 1 Серия 18
13 мая 2009
Кризис семейной жизни. Часть 1
Сезон 1 Серия 19
14 мая 2009
Кризис семейной жизни. Часть 2
Сезон 1 Серия 20
15 мая 2009
График выхода всех сериалов
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