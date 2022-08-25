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Приключения Рилаккумы в парке развлечений 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Приключения Рилаккумы в парке развлечений
Киноафиша Сериалы Приключения Рилаккумы в парке развлечений Сезоны Сезон 1

Rilakkuma's Theme Park Adventure
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приключения Рилаккумы в парке развлечений»

В 1 сезоне сериала «Приключения Рилаккумы» в парке развлечений в центре событий оказываются плюшевый медвежонок Рилаккума и трое его друзей — Корилаккума, Киироитори и Каору. Юные любители приключений отправляются в тематический парк развлечений в часы его закрытия. Авантюристы ограничены во времени, но ведь на каждом углу их поджидают новые открытия. В мире разнообразных аттракционов, каруселей, тиров и фургончиков со сладкой ватой так легко забыть о том, что нужно куда-то торопиться. Главные герои попадают во множество смешных и нелепых ситуаций, из которых с ловкостью выпутываются.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Приключения Рилаккумы в парке развлечений График выхода всех сериалов
Сезон 1
Неприятное чувство An uneasy feeling
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2022
Игровое сражение с Эмири Game battle with Emiri
Сезон 1 Серия 2
25 августа 2022
Эйджи и тур по джунглям Eiji and the jungle tour
Сезон 1 Серия 3
25 августа 2022
Влюбленный клоун Clown in love
Сезон 1 Серия 4
25 августа 2022
Сузуне - идол Suzune`s an idol
Сезон 1 Серия 5
25 августа 2022
Секрет тематического парка The secret of the theme park
Сезон 1 Серия 6
25 августа 2022
Стратегическое совещание в темноте Strategy meeting in the dark
Сезон 1 Серия 7
25 августа 2022
Последний парад The last parade
Сезон 1 Серия 8
25 августа 2022
График выхода всех сериалов
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