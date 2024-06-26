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Затаив дыхание 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Затаив дыхание
Киноафиша Сериалы Затаив дыхание Сезоны Сезон 1

Zataiv dyhanie 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Затаив дыхание»

В 1 сезоне сериала «Затаив дыхание» события разворачиваются в обычном российском городе, где живет семейство Лопатиных. Глава семьи – молодая и энергичная женщина Анастасия, у которой в руках спорится любое дело, а домочадцы не чают в ней души. Однако Настя почему-то не может расслабиться и получать удовольствие от своей счастливой и полной жизни. Она то ревнует супруга, хотя тот никогда ей не изменял, то держит около себя дочку, хотя она уже почти взрослая. За каждым углом женщине мерещится предательство и опасность, и у нее действительно есть на то причина – страшная тайна прошлого, которую Настя старается ото всех скрыть.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Затаив дыхание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
26 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
26 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2024
График выхода всех сериалов
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