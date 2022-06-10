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Магеллан 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Магеллан
Киноафиша Сериалы Магеллан Сезоны Сезон 1

Sin límites
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Магеллан»

В 1 сезоне сериала «Магеллан» действие происходит в шестнадцатом столетии. Главным героем становится мореплаватель испанского происхождения по имени Фернан Магеллан. Он на различных морских суднах совершил первое в истории кругосветное путешествие в поисках индийской земли. Вместе со своим товарищем и единомышленником Хуаном Себастьяном Элькано Магеллан держал путь в сторону Азии, чтобы найти новые торговые выходы. Плавание длилось три года, а назад из пяти кораблей вернулся только один — «Виктория». Им руководил Элькано. Героям пришлось столкнуться с множеством опасностей и пережить немало захватывающих приключений.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Магеллан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мой король не хотел меня видеть Mi rey no ha querido verme
Сезон 1 Серия 1
10 июня 2022
Тебя ищут за измену Te buscan por traición
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2022
Мятеж карается смертью La rebelión está castigada con la muerte
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2022
Киты не плавают в реках Las ballenas no nadan en ríos
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2022
Вас выбрали капитаном Os han elegido como capitán
Сезон 1 Серия 5
17 июня 2022
Восточный ветер Son vientos del este
Сезон 1 Серия 6
17 июня 2022
График выхода всех сериалов
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