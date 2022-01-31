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Экспонаты 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Экспонаты
Киноафиша Сериалы Экспонаты Сезоны Сезон 1

Экспонаты
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Экспонаты»

В 1 сезоне сериала «Экспонаты» молодого питерского художника Максим Коростылева в мире стрит-арта все считают русским Бэнкси. Он хочет получить гранд на создание проекта за рубежом. Чтобы реализовать мечту, Макс отправляется работать в провинциальный музей в родном Междуреченске. Руководитель музея Русакова настаивает на том, чтобы Макс поменял концепцию музея и привлек к нему интерес молодых людей. Старшее поколение скептически относится к взглядам на искусство современных подростков, однако Макс точно знает, что может понравиться его сверстникам. У него сразу появляется несколько креативных идей.

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Список серий 1-го сезона сериала «Экспонаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
31 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
31 января 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
31 января 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
31 января 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
31 января 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
31 января 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
31 января 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
31 января 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 января 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 января 2022
График выхода всех сериалов
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