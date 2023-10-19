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Убить Риту 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убить Риту
Киноафиша Сериалы Убить Риту Сезоны Сезон 1

Убить Риту 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Убить Риту»

В 1 сезоне сериала «Убить Риту» из петербургской химической лаборатории сбегает ценная сотрудница. В памяти этой хрупкой и беззащитной, на первый взгляд, девушки хранится опасная формула уникального вещества, которой хотят обладать многие преступные группировки. Под прикрытием Рита перебирается в небольшой городок на берегу моря, где она устраивается учителем химии в местную школу. Но и здесь на ее голову сваливаются неприятности. В девушку влюбляется старшеклассник, и за связь с ним ее увольняют. Рите приходится подрабатывать уборщицей в коттедже на побережье, где на ее глазах происходит убийство.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 24 голоса
6.5 IMDb
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Список серий сериала Убить Риту График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 октября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
26 октября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
2 ноября 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 ноября 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
23 ноября 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
30 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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