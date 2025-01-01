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Убить Риту
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Убить Риту
18+
Год выпуска
2023
Страна
Россия
Эпизод длится
48 минут
Стрим-сервис
Premier
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
24
голоса
6.5
IMDb
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Список сезонов сериала «Убить Риту»
Сезон 1
8 эпизодов
19 октября 2023 - 30 ноября 2023
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