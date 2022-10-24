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Тверская 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тверская
Киноафиша Сериалы Тверская Сезоны Сезон 1

Тверская 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Тверская»

В 1 сезоне сериала «Тверская» Иван Соболев когда-то руководил отрядом СОБР и воевал в горячих точках. Однако после серьезного ранения вынужденно ушел в отставку. Вскоре ему предложили неплохую должность в родной Сибири, но Соболев, имея на то личные основания, напросился в столицу. Приезд Соболева в отделение на Тверской вызвало много негативных эмоций у местных сотрудников. Они симпатизируют Бондареву, которому пророчили пост начальника УГРО. А глава полиции Зацепин думает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Так отношения у Соболева с подчиненными и руководством складываются весьма напряженные.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Тверская» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 октября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 октября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
27 октября 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 октября 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2022
График выхода всех сериалов
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