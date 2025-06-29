Меню
Статьи
Статьи о сериале «Тверская»
«Поплавская — ни рыба ни мясо»: третий сезон «Тверской» с Колесниковым еще не вышел, а уже нарвался на критику
Сюжет вторичный, герои однотипные, и только звезда «Первого отдела» сияет в кадре.
1 комментарий
29 июня 2025 07:29
Ждете 5-й сезон «Первого отдела»? Возможно, в 2026 году он не выйдет — наложились сразу 2 обстоятельства
Но не спешите расстраиваться, ведь для поклонников Колесникова есть и хорошая новость.
Написать
4 июня 2025 07:00
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
