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Обреченные на славу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Обреченные на славу
Киноафиша Сериалы Обреченные на славу Сезоны Сезон 1

Those About to Die 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обреченные на славу»

В 1 сезоне сериала «Обреченные на славу» действие происходит в великой Римской империи. 180 год до нашей эры. Войска Римской империи под руководством Марка Аврелия ведут бои с германскими племенами. Герои из разных социальных слоев сталкиваются на арене, где тесно переплетаются между собой политическая жизнь, спорт и гладиаторские поединки. В те годы в Древнем Риме нет военачальника, который был бы равен генералу Максимусу, бросившему вызов целой империи. Могущественные легионы, которыми командовал этот воин, готовы были отправиться даже в ад за своим бесстрашным предводителем. Они боготворили его.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Обреченные на славу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Восстань или умри Rise or Die
Сезон 1 Серия 1
18 июля 2024
Доверять нельзя Trust None
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2024
Дверь смерти Death's Door
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2024
Ставка на дурака Fool's Bet
Сезон 1 Серия 4
18 июля 2024
Предательство Betrayal
Сезон 1 Серия 5
18 июля 2024
Кровное родство Blood Relation
Сезон 1 Серия 6
18 июля 2024
Кровать смерти Death's Bed
Сезон 1 Серия 7
18 июля 2024
Все или ничего All or Nothing
Сезон 1 Серия 8
18 июля 2024
Жребий брошен The Die Is Cast
Сезон 1 Серия 9
18 июля 2024
Да начнутся игры Let the Games Begin
Сезон 1 Серия 10
18 июля 2024
График выхода всех сериалов
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