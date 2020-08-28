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Масаба Масаба 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Масаба Масаба
Киноафиша Сериалы Масаба Масаба Сезоны Сезон 1

Masaba Masaba 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Масаба Масаба»

В 1 сезоне сериала «Масаба Масаба» успешный модельер Масаба Гупта попадает в неприятную ситуацию. В прессе является материал, намекающий на ее 2-летний разрыв с супругом. Тут же женщину начинает преследовать спонсор ее компании Дхайрия Рана, чтобы навязать идеи для будущей коллекции. Масаба чувствует, что ей нелегко одновременно справляться с навалившимися проблемами. Тем временем у матери героини тоже возникли трудности. Несмотря на то что она была лауреатом национальной премии и обрела некоторую узнаваемость, в свои 60 лет Нина чувствует себя недостаточно реализованной и всеми силами пытается заслужить признание.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Масаба Масаба График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ходят слухи Rumour Has It
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2020
Это у меня от мамы I Got It From My Mamma
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2020
Боже, я чувствую себя женщиной! Man! I Feel Like A Woman
Сезон 1 Серия 3
28 августа 2020
Вернуть сексуальность Bringing Sexy Back
Сезон 1 Серия 4
28 августа 2020
Работай, стерва! Work B**ch!
Сезон 1 Серия 5
28 августа 2020
Великолепный бардак Hot Mess
Сезон 1 Серия 6
28 августа 2020
График выхода всех сериалов
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