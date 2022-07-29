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Масаба Масаба 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Масаба Масаба
Киноафиша Сериалы Масаба Масаба Сезоны Сезон 2

Masaba Masaba 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Масаба Масаба»

Во 2 сезоне сериала «Масаба Масаба» история успешного болливудского модельера Масабы Гупта и ее матери продолжается. Нина Гупта в молодости пыталась построить карьеру актрисы. Она оказалась в центре внимания в 90-е годы в связи с романтической историей, прогремевшей на всю страну. Ее избранником был игрок в крикет из Вест-Индии Вивиан Ричардс, который находился в законном браке. Нина родила от него ребенка и столкнулась с огромным количеством осуждения в свой адрес. Ее дочь Масаба становится популярным модельером в Индии. Ей непросто совмещать работу и личную жизнь, но мать всегда готова помочь дочери.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Масаба Масаба График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Детка, еще один раз Baby One More Time
Сезон 2 Серия 1
29 июля 2022
Увидь мою суть You Should See Me In A Crown
Сезон 2 Серия 2
29 июля 2022
Поджечь дождь Set Fire To The Rain
Сезон 2 Серия 3
29 июля 2022
Ослепляющий cвет Blinding Lights
Сезон 2 Серия 4
29 июля 2022
И тяжелые дни ночи And Hard Days Night
Сезон 2 Серия 5
29 июля 2022
Размытые линии Blurred Lines
Сезон 2 Серия 6
29 июля 2022
Я сделаю по-своему I Did It My Way
Сезон 2 Серия 7
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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