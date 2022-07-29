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Эмбер Браун 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Эмбер Браун
Киноафиша Сериалы Эмбер Браун Сезоны Сезон 1

Amber Brown 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 июля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Эмбер Браун»

В 1 сезоне сериала «Эмбер Браун» рассказывается история о девочке, которая преодолевает проблемы, характерные для многих подростков во время пубертатного периода. Смышленая обаятельная школьница очень любила своих родителей, поэтому известие об их разводе стало для нее настоящим ударом. Эмбер ищет способы справиться с травмирующим опытом. После разрыва папа сконцентрировался на работе, а у матери начались отношения с прекрасным парнем по имени Макс. Несмотря на то что Эмбер не возражала против нового увлечения своей родительницы, она постоянно скучала по отцу. В довершение ко всем бедам Эмбер узнает, что ее друг Джастин Дэниелс переезжает.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Эмбер Браун График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я - Эмбер Браун I, Amber Brown
Сезон 1 Серия 1
29 июля 2022
Чего они не знают What They Don't Know
Сезон 1 Серия 2
29 июля 2022
Нет места лучше, чем два дома No Place Like Two Homes
Сезон 1 Серия 3
29 июля 2022
На роль On a Role
Сезон 1 Серия 4
29 июля 2022
Разумный совет Sound Advice
Сезон 1 Серия 5
29 июля 2022
Обученный танцу Schooled Dance
Сезон 1 Серия 6
29 июля 2022
Приходит волнами Comes in Waves
Сезон 1 Серия 7
29 июля 2022
Начало Голливуда Hollywood Beginning
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2022
Любовь пришла, чтобы остаться Love Is Here to Stay
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2022
Жизнь Life
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2022
График выхода всех сериалов
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