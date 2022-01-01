Актеры сериала «Эмбер Браун»

«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа

Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар

Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке

Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех

«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе

Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10

Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь

Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»

Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов

«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием

Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием