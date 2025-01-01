В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Судьбы – 2» грустная Багира едет из отпуска. Она поругалась со своим избранником. В купе девушка знакомится с мужчиной по имени Егор. Он заметно нервничает и постоянно смотрит по сторонам. Оказывается, за ним охотятся бандиты. Риф отправляется в провинцию на похороны своей тетки, которая скончалась от сердечного приступа. Там он знакомится с девушкой по имени Катя, которая нуждается в защите от местного криминального авторитета по кличке Колобок. Во время операции командира «дьяволов» Батю тяжело ранят. Он отправляется в санаторий, где знакомится с очаровательной медсестрой.