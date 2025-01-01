Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Морские дьяволы. Судьбы 2 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы. Судьбы 2
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы. Судьбы 2 Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы. Судьбы 2 16+
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы. Судьбы 2»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Судьбы – 2» грустная Багира едет из отпуска. Она поругалась со своим избранником. В купе девушка знакомится с мужчиной по имени Егор. Он заметно нервничает и постоянно смотрит по сторонам. Оказывается, за ним охотятся бандиты. Риф отправляется в провинцию на похороны своей тетки, которая скончалась от сердечного приступа. Там он знакомится с девушкой по имени Катя, которая нуждается в защите от местного криминального авторитета по кличке Колобок. Во время операции командира «дьяволов» Батю тяжело ранят. Он отправляется в санаторий, где знакомится с очаровательной медсестрой.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы. Судьбы 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ангел-Хранитель (Багира). Часть 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Ангел-Хранитель (Багира). Часть 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Наследник (Риф). Часть 1
Сезон 1 Серия 3
TBA
Наследник (Риф). Часть 2
Сезон 1 Серия 4
TBA
Тренер (Кот). Часть 1
Сезон 1 Серия 5
TBA
Тренер (Кот). Часть 2
Сезон 1 Серия 6
TBA
Пропавший (Батя). Часть 1
Сезон 1 Серия 7
TBA
Пропавший (Батя). Часть 2
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше