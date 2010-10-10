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Морские дьяволы. Судьбы 2009 - 2010, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы. Судьбы
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы. Судьбы Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы. Судьбы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 4
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы. Судьбы»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы. Судьбы» Батя стал капитаном рыболовецкого сейнера. Соловьев отыскал его и предложил отправиться в нейтральные воды, чтобы найти ракетные установки иностранных врагов. Булатов принял предложение. Боря Тарасов, более известный как Бизон, встретился на вечеринке у своего давнего приятеля с девушкой по имени Юлия. Он влюбился в нее, а любовник девушки помог Боре устроиться на службу в Главное управление исполнения наказаний. Маргарита всегда хотела стать членом элитного военного подразделения. Ей удалось пройти отбор с довольно жесткими условиями...

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы. Судьбы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выживший
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2010
Территория врага
Сезон 1 Серия 2
17 октября 2010
Окончательное решение
Сезон 1 Серия 3
24 октября 2010
Отпуск у моря
Сезон 1 Серия 4
31 октября 2010
График выхода всех сериалов
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