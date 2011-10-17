Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Морские дьяволы. Судьбы
16+
Премьера сезона
17 октября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
8
Продолжительность сезона
16 часов 0 минут
Рейтинг сериала
4.3
Оцените
13
голосов
4.5
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Морские дьяволы. Судьбы»
Сезон 1
Сезон 2
Ангел-Хранитель (Багира). Часть 1
Сезон 2
Серия 1
17 октября 2011
Ангел-Хранитель (Багира). Часть 2
Сезон 2
Серия 2
17 октября 2011
Наследник (Риф). Часть 1
Сезон 2
Серия 3
17 октября 2011
Наследник (Риф). Часть 2
Сезон 2
Серия 4
17 октября 2011
Тренер (Кот). Часть 1
Сезон 2
Серия 5
17 октября 2011
Тренер (Кот). Часть 2
Сезон 2
Серия 6
17 октября 2011
Пропавший (Батя). Часть 1
Сезон 2
Серия 7
17 октября 2011
Пропавший (Батя). Часть 2
Сезон 2
Серия 8
17 октября 2011
