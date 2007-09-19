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Морские дьяволы 2 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Морские дьяволы 2
Киноафиша Сериалы Морские дьяволы 2 Сезоны Сезон 1

Морские дьяволы 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Морские дьяволы 2»

В 1 сезоне сериала «Морские дьяволы 2» члены команды «Тайфун» продолжают решать самые сложные задачи. Беглые заключенные захватили автобус с пассажирами и расправились с водителем. Спецназовцы оцепили место преступления, но не могут схватить преступников, поскольку те взяли в заложники людей. Главным героям необходимо пробраться в автобус незамеченными. Молодая корреспондентка Семечкина по заданию своего редактор должна написать материал о переводе известного террориста Усманхаджи из СИЗО в тюрьму. Но незадачливую журналистку схватили сотрудники правоохранительных органов в тот момент, когда она снимала двор изолятора.

Рейтинг сериала

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3.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Морские дьяволы 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ледовое побоище
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2007
Чувствуй себя как дома
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2007
Terra incognita
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2007
Веские аргументы
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2007
Точка возврата
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2007
Маяк
Сезон 1 Серия 6
26 сентября 2007
Спасение на водах
Сезон 1 Серия 7
27 сентября 2007
Крупная рыба
Сезон 1 Серия 8
28 сентября 2007
Китайская ничья
Сезон 1 Серия 9
1 октября 2007
Опасный фарватер
Сезон 1 Серия 10
2 октября 2007
Тайна старого затона
Сезон 1 Серия 11
3 октября 2007
Конек-Горбунок
Сезон 1 Серия 12
4 октября 2007
Южный ветер
Сезон 1 Серия 13
5 октября 2007
Морское чудовище
Сезон 1 Серия 14
8 октября 2007
Погружение в недра
Сезон 1 Серия 15
9 октября 2007
Похищение
Сезон 1 Серия 16
10 октября 2007
График выхода всех сериалов
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