Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Буканьерки 2023 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Буканьерки
Сезоны
Сезон 2
The Buccaneers
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
18 июня 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
6.6
IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Буканьерки 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Герцогиня Тинтагельская
The Duchess of Tintagel
Сезон 2
Серия 1
18 июня 2025
Святой Грааль
Holy Grail
Сезон 2
Серия 2
25 июня 2025
Вытащите ее
Get Her Out
Сезон 2
Серия 3
2 июля 2025
Мороженое
Ice Cream
Сезон 2
Серия 4
9 июля 2025
Целая любовь
A Whole Love
Сезон 2
Серия 5
16 июля 2025
Каждый кусочек моего сердца
Every Single Piece of My Heart
Сезон 2
Серия 6
23 июля 2025
TBA
Сезон 2
Серия 7
30 июля 2025
TBA
Сезон 2
Серия 8
6 августа 2025
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667