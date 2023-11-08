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Буканьерки 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Буканьерки
Киноафиша Сериалы Буканьерки Сезоны Сезон 1

The Buccaneers 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Буканьерки»

В 1 сезоне сериала «Буканьерки» в центре событий три амбициозные американские семьи. Родители хотят, чтобы их молодые дочери составили достойную партию и жили, обладая привилегиями титулованных особ. Британских обедневших аристократов, в свою очередь, прельщают финансовые возможности отцов девушек на выданье. Благодаря их деньгам они смогут поддерживать иллюзию своей обеспеченной жизни. В связи с этим некоторые девушки обречены жить в несчастливых супружеских союзах, но в таком случае они не гнушаются заводить любовников. Совсем другая участь постигла Нэн. Она действительно влюбилась в герцога Гая Тварта.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Буканьерки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Американский яд American Poison
Сезон 1 Серия 1
8 ноября 2023
Женщины и жены Women or Wives
Сезон 1 Серия 2
8 ноября 2023
Идеальная герцогиня The Perfect Duchess
Сезон 1 Серия 3
8 ноября 2023
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2023
Неудавшееся предательство Failed Betrayal
Сезон 1 Серия 5
22 ноября 2023
Рождество It's Christmas
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2023
Новый год First Footing
Сезон 1 Серия 7
6 декабря 2023
Свадьба года Wedding of the Season
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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