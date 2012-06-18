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Шеф 2011 - 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Шеф
Киноафиша Сериалы Шеф Сезоны Сезон 1

Шеф 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шеф»

В 1 сезоне сериала «Шеф» полковник московской полиции Виктор Расторгуев оказывается в сложной ситуации. Он вступается на улице за незнакомую девушку и применяет в ходе драки табельное оружие. Таким образом, из-за одного выстрела его карьера рушится. О долгожданном повышении теперь нечего и помышлять, да и оставаться в столице Вите теперь опасно. Шеф соглашается сохранить его звание, но с одним условием: он должен перевестись в Петербург на место покончившего с собой начальника ОВД. Теперь герой должен расследовать подозрительную и неожиданную трагическую гибель своего предшественника.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шеф» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 июня 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
18 июня 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 июня 2012
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2012
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2012
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 июня 2012
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 июня 2012
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 июня 2012
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
20 июня 2012
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 июня 2012
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
21 июня 2012
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 июня 2012
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
21 июня 2012
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
25 июня 2012
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
25 июня 2012
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 июня 2012
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 июня 2012
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
27 июня 2012
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
27 июня 2012
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
28 июня 2012
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
28 июня 2012
График выхода всех сериалов
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