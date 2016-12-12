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Шелест 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Шелест
Киноафиша Сериалы Шелест Сезоны Сезон 1

Шелест 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шелест»

В 1 сезоне сериала «Шелест» в центре событий – подполковник Павел Шелестов. Его служба всегда связана с неожиданностями и смертельным риском. После гибели Большова его место занял криминальный авторитет Авдей. Ему известно, что состояние Большова получит его супруга Алина. Бандит собирается убрать ее. Шелест, в свою очередь, намерен поймать Авдея с поличным и защитить свою любимую женщину. Но для этого ему потребуется набрать сотрудников в отдел уголовного розыска, который он возглавляет. Тем временем группа Шелеста проясняет детали проникновения подельников Березы в квартиру предпринимателя Шумилина. 

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Шелест» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 декабря 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 декабря 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 декабря 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 декабря 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 декабря 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 декабря 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 декабря 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 декабря 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 декабря 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 декабря 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
15 декабря 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
15 декабря 2016
График выхода всех сериалов
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