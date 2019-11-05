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Расплата 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Расплата
Киноафиша Сериалы Расплата Сезоны Сезон 1

Расплата 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расплата»

В 1 сезоне сериала «Расплата» на горнолыжном курорте Никита Долин познакомился с молодыми супругами, Аней и Андреем. Сначала они показались ему простыми ребятами, но спустя некоторое время жизнь предоставила ему случай убедиться в обратном. Аня чуть не совершает суицид, а Никита непостижимым образом слетает с трассы и попадает в больницу. Несчастный случай сблизил Аню с Никитой. Создается ощущение, что между ними начинается романтическая связь... Однако возможно, что их встреча не так уж и случайна. Вскоре с Андреем выходит незнакомый человек, который начинает шантажировать героя.

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Список серий 1-го сезона сериала «Расплата» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2019
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2019
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2019
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
7 ноября 2019
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
7 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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