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Петровка, 38. Команда Семенова 2009 - 2012, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Петровка, 38. Команда Семенова
Киноафиша Сериалы Петровка, 38. Команда Семенова Сезоны Сезон 1

Петровка, 38. Команда Семенова 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Петровка, 38. Команда Семенова»

В 1 сезоне сериала «Петровка, 38. Команда Семенова» следователь Станислав Доля, начальник специального следственного подразделения по особо важным делам, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Его коллега и соратник Андрей Семенов убежден, что трагедия была кем-то тщательно спланирована. Один из лучших сотрудников МУРа, игнорируя запрет руководства, решает самостоятельно расследовать это дело. Семенову оказывают содействие его соратники: молодой следователь Михаил Найман и профессионал в области криминологии Людмила Филиппова. Спустя некоторое время к расследованию присоединяется Нина Затаева...

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Список серий 1-го сезона сериала «Петровка, 38. Команда Семенова» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 апреля 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 апреля 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 апреля 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 апреля 2012
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2012
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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