В 1 сезоне сериала «Петровка, 38. Команда Семенова» следователь Станислав Доля, начальник специального следственного подразделения по особо важным делам, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Его коллега и соратник Андрей Семенов убежден, что трагедия была кем-то тщательно спланирована. Один из лучших сотрудников МУРа, игнорируя запрет руководства, решает самостоятельно расследовать это дело. Семенову оказывают содействие его соратники: молодой следователь Михаил Найман и профессионал в области криминологии Людмила Филиппова. Спустя некоторое время к расследованию присоединяется Нина Затаева...