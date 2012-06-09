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Постер к сериалу Петровка, 38. Команда Семенова
Киноафиша Сериалы Петровка, 38. Команда Семенова Сезоны
Петровка, 38. Команда Семенова (2009 - 2012), список сезонов Петровка, 38. Команда Семенова 16+
Год выпуска 2009
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Список сезонов сериала «Петровка, 38. Команда Семенова»
Петровка, 38. Команда Семенова - Сезон 1 Сезон 1
2012, 6 эпизодов
 
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