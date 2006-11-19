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Расписание судеб 2007 - 2006, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Расписание судеб
Киноафиша Сериалы Расписание судеб Сезоны Сезон 1

Расписание судеб 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 11
Продолжительность сезона 8 часов 37 минут
О чем 1-й сезон сериала «Расписание судеб»

В 1 сезоне сериала «Расписание судеб» рыбак Сергей Смирнов отправляется на зимнюю ловлю с друзьями, но не возвращается домой. Мужчину уносит в открытое море на отколовшейся льдине. У него остаются вдова и двое сыновей: Павел и Петр. Несмотря на то что мальчики – родные братья, они растут совершенно разными. Паша с ранних лет проявляет способность к учебе. Он становится лучшим учеником, оканчивает школу с золотой медалью и поступает в престижный вуз. У Пети тоже обнаруживается немало талантов, вот только применяет он их совсем иначе. Еще в детстве он начинает играть с соседями в домино и постепенно становится мастером азартных игр.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Расписание судеб» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 ноября 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 ноября 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 ноября 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 ноября 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 ноября 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2006
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 ноября 2006
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 ноября 2006
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
19 ноября 2006
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 ноября 2006
График выхода всех сериалов
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